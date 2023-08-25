ANKARA Çukurambar'daki Şirketimize,
RESMİ Muhasebe bilen
MUHASEBE ELEMANI
ALINACAKTIR Cv@-Mail: mustafa@somut.com.tr
İLAN SORUMLUSU
EVRAKLARI TAM, E EHLİYETLİ C PLAKA PURSAKLAR BÖLGESİNDEN ŞOFÖR
ARGON VE GAZALTI KAYNAKÇISI, PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, UNİVERSAL TORNACI, VASIFSIZ ELEMANLAR, SARAY KERESTECİLER'E
BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA
KAZAN KERESTECİLER SİTESİNE VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR
İLANLARINIZ Gazete+ İnternet+ Gazete Tunçbilek farkı ile daha fazla iş arayan ve iş verene ulaşmaktadır.