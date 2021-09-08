SAĞLIK
Giriş Tarihi : 08-09-2021 11:20

MUĞLA'DA GENÇLERİN AŞI OLMALARINA TEŞVİK

gençlerin aşı olmaları

MUĞLA'DA GENÇLERİN AŞI OLMALARINA TEŞVİK

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, gençlerin aşı olmalarını teşvik etmek amacıyla kampanya başlattı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 20 Ağustos - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında iki doz aşı olan 18-25 yaş arasındaki gençler, 10 tabletten birini kazanma şansını yakalayacak. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinin de dahil olduğu kampanya, Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının yetki alanındaki Menteşe, Ula, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Datça, Yatağan, Kavaklıdere ilçelerinde geçerli olacak.

Başvuru yapanların ikametgah adresleri ve aşı yerlerinin Muğla olması gerekmektedir. Başvuru formuna www.mutso.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

kAYNAK: Karar G.

 

 

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