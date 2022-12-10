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MSB personel alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?
Farklı illerde olmak üzere toplamda 1.115 işçi alımı için yapılan MSB personel alımı kura çekimi 8 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında gözler kura sonuçları ve isim listesine çevrildi. İşte MSB kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama...
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