Giriş Tarihi : 26-07-2021 12:31 Güncelleme : 26-07-2021 12:44
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MOODY'S 11 TÜRK ŞİRKETİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ
MOODY'S
Moody’s 11 Türk şirketin kredi notunu düşürdü!
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin ve 18 Türk bankasının kredi notunu düşürdükten sonra yeni bir karar daha aldı. Moody’s aralarında THY ve Tüpraş’ın da bulunduğu 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü.
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından, 11 Türk şirketinin kredi notunu bir kademe indirdi.
Moody’s Anadolu Efes Biracılık, Coca-Cola İçecek, Doğan Holding, Koç Holding, OYAK, THY ve Tüpraş’ın kredi notlarını ‘negatif’ görünüm ile B1’e indirdi.
4 ŞİRKETİ İZLEMEYE ALDI
Şişe Cam, Turkcell İletişim Hizmetleri, Erdemir ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın kredi notlarını B1’e indiren Moody’s, bu 4 şirketin notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı.
Moody’s ayrıca Petkim’in B1 olan kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını duyurdu.
Moody’s, Akbank, Şekerbank, Garanti Bankası, Vakıflar Bankası olmak üzere beş Türk bankasının İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) notunu düşürmüştü. Ayrıca 18 Türk bankasının kredi notunu düşürülürken görünüm negatif kaldı.