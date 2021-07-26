EKONOMİ
Giriş Tarihi : 26-07-2021 12:31   Güncelleme : 26-07-2021 12:44

MOODY'S 11 TÜRK ŞİRKETİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

MOODY'S

MOODY'S 11 TÜRK ŞİRKETİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

Moody’s 11 Türk şirketin kredi notunu düşürdü!

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin ve 18 Türk bankasının kredi notunu düşürdükten sonra yeni bir karar daha aldı. Moody’s aralarında THY ve Tüpraş’ın da bulunduğu 11 Türk şirketinin kredi notunu düşürdü.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, geçen hafta Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından, 11 Türk şirketinin kredi notunu bir kademe indirdi.

Moody’s Anadolu Efes Biracılık, Coca-Cola İçecek, Doğan Holding, Koç Holding, OYAK, THY ve Tüpraş’ın kredi notlarını ‘negatif’ görünüm ile B1’e indirdi.

4 ŞİRKETİ İZLEMEYE ALDI

Şişe Cam, Turkcell İletişim Hizmetleri, Erdemir ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım’ın kredi notlarını B1’e indiren Moody’s, bu 4 şirketin notlarını olası bir indirim için izlemeye aldı.

Moody’s ayrıca Petkim’in B1 olan kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldığını duyurdu.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRMÜŞTÜ

Moody’s 14 Haziran’da Türkiye’nin ülke notunu Ba3’ten B1’e indirmiş, görünümü negatif bırakmıştı.

Moody’s, Akbank, Şekerbank, Garanti Bankası, Vakıflar Bankası olmak üzere beş Türk bankasının İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) notunu düşürmüştü. Ayrıca 18 Türk bankasının kredi notunu düşürülürken görünüm negatif kaldı.


KAYNAK: : Yeniçağ

ETİKETLER: Moody's Kredi notu Bankalar şirkeler
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Spor Toto Süper LigOP
  • 1Adana Demirspor00
  • 2Aytemiz Alanyaspor00
  • 3Altay00
  • 4Fraport-TAV Antalyaspor00
  • 5Medipol Başakşehir00
  • 6Beşiktaş00
  • 7Çaykur Rizespor00
  • 8Fatih Karagümrük00
  • 9Fenerbahçe00
  • 10Galatasaray00
  • 11Gaziantep Futbol Kulübü00
  • 12Giresunspor00
  • 13Göztepe00
  • 14Atakaş Hatayspor00
  • 15Kasımpaşa00
  • 16Yukatel Kayserispor00
  • 17İttifak Holding Konyaspor00
  • 18Demir Grup Sivasspor00
  • 19Trabzonspor00
  • 20Helenex Yeni Malatyaspor00
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
COVİD-19 EKONOMiK OLARAK SİZİ OLUMSUZ ETKİLEDİ Mİ ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
YENİ TORBA YASASI KABUL EDİLDİ
YENİ TORBA YASASI KABUL EDİLDİ
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA