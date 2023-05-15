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montajcı+ elektrikçi+ Kaynakçı

montajcı+ elektrikçi+ Kaynakçı

TORNACI & KAYNAKÇI
Giriş Tarihi : 15-05-2023 10:46   Güncelleme : 15-05-2023 10:46
montajcı+ elektrikçi+ Kaynakçı

SİTELER'deki makina imalatımızda  universal frezede çalışacak montajcı+ elektrikçi+ Kaynakçı alınacaktır.

0532.762 17 69
 

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