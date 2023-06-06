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Montajcı+ Dikiş Ustası.

Montajcı+ Dikiş Ustası.

TEKSTİL KONFEKSİYON
Giriş Tarihi : 06-06-2023 14:11   Güncelleme : 06-06-2023 14:11
Montajcı+ Dikiş Ustası.

ACELE Perdeciye tecrübeli Montajcı+ Dikiş Ustası.

0312.580 09 97- 0532.292 10 67

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