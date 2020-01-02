EKONOMİ
Giriş Tarihi : 02-01-2020 15:31

Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi kararı Resmi Gazete'de

KDV'yi mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinin toptan satışında yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı, mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararıyla mobilya ile yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) oranları yeniden belirlendi. 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. 

Kararla, çeşitli mobilya ürünlerinde uygulanan KDV oranı ise yüzde 8 oldu. Daha önce söz konusu oran yüzde 18 olarak uygulanıyordu.

ETİKETLER: cumhurbaşkanı kararı kdv mobilya resmi gazete su ürünleri yumurta
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA