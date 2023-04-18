Mobil dorse elektrik döşeyecek mekanik bakımcı Mobil dorse elektrik döşeyecek mekanik bakımcı DİĞER İLANLAR Giriş Tarihi : 18-04-2023 17:26 Güncelleme : 19-04-2023 17:26 69 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize ERTÜRK Çikolata depo bölümüne FABRİKAMIZDA çalışmak üzere vinç ve mekanik bakımdan anlayan mobil dorse elektrik döşeyecek mekanik bakımcı aranmaktadır. 0312.640 14 10 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: ÇEŞİTLİ ELEMAN DÖŞEME USTASI YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize AKINCIOĞLU HURDACILIĞA CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ SEVKİYAT ELEMANI Mobil dorse elektrik döşeyebilecek mekanik bakımcı ÇAYYOLU'nda hırdavat, ardiye