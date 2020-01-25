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Giriş Tarihi : 25-01-2020 11:21

Miraç'tan acı haber geldi

Elazığ'ın Maden ilçesinde Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazının altında kalan 6 aylık hamile Pınar Dişli ve oğlu 12 yaşındaki Miraç, 8 dakika arayla yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Miraç Dişli, kurtarılamadı.

Miraç'tan acı haber geldi

Elazığ'da dün saat 20.55'te merkez üssü Sivrice ilse olan 6.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Maden ilçesine bağlı Gezin Mahallesi'ndeki 4 katlı Mavi Göl apartmanı yıkıldı. Binada oturan 5 kişi enkaz altında kaldı. AFAD ekipleri, depremzedeleri kurtarmak için çalışma başlattı. Depremin hemen ardından Rabia Göğdemir yaralı kurtarıldı. Saat 00.30 sıralarında ise Maviye Buğdaylı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

 

Enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı... Miraçtan acı haber geldi

 

Saatler 08.10'u gösterdiğinde, bu kez hamile eşi ve çocuğuyla enkaz altında kalan Meriç Dişli'ye ulaşıldı. Yaralı olarak kurtarılan Meriç Dişli hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Meriç Dişli'nin sağ çıkarılması, eşi ve oğlu ile ilgili umutları artırdı.

 

Ekiplerin yaptığı titiz çalışmayla, Pınar Dişli ve oğlu Miraç'ın da yeri belirlendi. Saat 09.10'da 6 aylık hamile Pınar Dişli, yaralı kurtarıldı. 8 dakika sonra ise ekipler, bu kez oğlu Miraç'a ulaştı. Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Miraç Dişli, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Anne ve oğluna ulaşılmasının ardından binanın enkazında yapılan çalışmalar sonlandırıldı.

 

Enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı... Miraçtan acı haber geldi

 

ÇÖKEN BİNADA 8 KİŞİ KURTARILDI

Elazığ kent merkezindeki Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken 5 katlı bir binanın altında kalan 2'si çocuk 8 kişi de ekiplerin çalışmalarıyla yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevre hastanelere götürüldü.

Ekiplerin, enkaz altına kalanlara ulaşma çalışmaları sürüyor.

ETİKETLER: elazığ deprem afad miraç dişli
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