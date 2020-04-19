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Milyonlarca vatandaşın çilesi olan internet ve telefon aboneliği iptali e-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemlere ekleniyor. Düzenlemenin 15 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi, uygulamanın ise 15 Eylül’den sonra başlaması öngörülüyo

Milyonlarca vatandaşın çilesi olan internet ve telefon aboneliği iptali e-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemlere ekleniyor. Düzenlemenin 15 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi, uygulamanın ise 15 Eylül’den sonra başlaması öngörülüyor.