GÜNCEL
Giriş Tarihi : 19-04-2020 14:06 Güncelleme : 19-04-2020 14:10
Milyonlarca vatandaşın çilesi olan internet ve telefon aboneliği iptali e-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemlere ekleniyor. Düzenlemenin 15 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi, uygulamanın ise 15 Eylül’den sonra başlaması öngörülüyo
Milyonlarca vatandaşın çilesi olan internet ve telefon aboneliği iptali e-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemlere ekleniyor. Düzenlemenin 15 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi, uygulamanın ise 15 Eylül’den sonra başlaması öngörülüyor.
Milyonlarca vatandaşın çilesi olan internet ve telefon aboneliği iptali e-Devlet üzerinden yapılabilecek işlemlere ekleniyor. Düzenlemenin 15 Mayıs’ta yürürlüğe girmesi, uygulamanın ise 15 Eylül’den sonra başlaması öngörülüyor