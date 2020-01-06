EĞİTİM
Giriş Tarihi : 06-01-2020 15:30

Milli Savunma Üniversitesine başvurular başlıyor

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular 7 Ocak-10 Şubat 2020 arasında alınacak.

Milli Savunma Üniversitesine başvurular başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Mart 2020'de yapılacak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvurular 7 Ocak Salı günü başlayacak. 

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 Şubat'a kadar yapabilecek.

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