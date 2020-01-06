Milli Savunma Üniversitesine başvurular başlıyor

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular 7 Ocak-10 Şubat 2020 arasında alınacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Mart 2020'de yapılacak Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na başvurular 7 Ocak Salı günü başlayacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 Şubat'a kadar yapabilecek.