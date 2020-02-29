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Giriş Tarihi : 29-02-2020 10:06   Güncelleme : 29-02-2020 10:54

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına rejim güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede ateş altına alınan rejime ait hedeflerin vurulmaya devam edildiği belirtilerek, "Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." ifadesi kullanıldı.

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ETİKETLER: şehitler İdlip
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