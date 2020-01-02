EKONOMİ
Giriş Tarihi : 02-01-2020 13:47   Güncelleme : 02-01-2020 14:08

Milli Piyango talihlileri paralarını almaya başladı

dörde bölünen 80 milyon liralık büyük ikramiyeye ortak olan Gaziantep ve Bursa talihlilerinin paralarını aldıkları açıklandı.

Milli Piyango talihlileri paralarını almaya başladı

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde 80 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etti. İkramiye isabet eden 1358490 numaralı biletlerin İzmirGaziantepBursa ve İstanbul‘da satıldığı belirtilmişti.

Bursa‘nın İnegöl ilçesindeki talihlinin üç çocuk babası inşaat işçisi, Gaziantep‘teki talihlinin ise yedi çocuklu olduğu öğrenildi. Her iki talihli de paralarını Milli Piyango İdaresi’nden  paralarını aldı. İkramiyelerden biri İstanbul‘da satılmayan bir bilete çıktı. İzmir talihlisi henüz ortaya çıkmadı.

ETİKETLER: milli piyango çekilişi milli piyango talihlileri
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