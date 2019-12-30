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Giriş Tarihi : 30-12-2019 13:58

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevrelerinde yarın karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Akdeniz (Burdur hariç), İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar ve Artvin çevreleriyle Muğla'nın kıyı kesimlerinde yağış tahmin ediliyor. 

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Sivas ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısında kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Manisa'nın Şehzadeler, Turgutlu, Demirci, Gördes ve Soma ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü. Manisa'dan Spil Dağı Milli Parkı'na çıkan yolda Sultan Yaylası mevkisi, kar nedeniyle beyaza büründü. Milli parkta 1500 metre yükseklikteki "Ata Alanı" mevkisinde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı. 

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yılbaşı tatili öncesi milli parka çıkmak isteyenler için karla kaplanan yollarda küreme çalışması yaptı. Jandarma ekipleri, milli parka çıkan sürücülerden zincir takmalarını istedi. 

Bu arada milli parkta bulunan orman köşklerinin, yılbaşı tatili öncesi yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı belirtildi. 

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