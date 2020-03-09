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Giriş Tarihi : 09-03-2020 09:38

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, MarmaraEgeBatı Akdenizİç Anadolu'nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Hatay çevrelerinde pus ve sis hadisesi öngörülüyor

ETİKETLER: HAVA DURUMU METEOROLOJİ MARMARA EGE BATI AKDENİZ İÇ ANADOLU DÜZCE BOLU SAĞANAK YAĞIŞ
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