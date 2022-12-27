Meteoroloji'den açıklama! Bu bölgelerde yağmur ve kar var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor

Hava sıcaklığının Batı bölgeler ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 7°C

Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli