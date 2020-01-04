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Giriş Tarihi : 04-01-2020 10:33

Meteorolojiden 4 il için kar uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar uyarısı yapıldı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteorolojiden 4 il için kar uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ErzurumErzincanAğrı ve Kars'ta kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede, Erzurum, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta aralıklı kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ile don olayı bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 8, Erzurum, Ardahan ve Ağrı'da 6, Erzincan'da 1, Iğdır'da ise sıfır derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 3, Iğdır'da 2, sıfırın altında olmak üzere Ardahan ve Erzurum 1, Kars'ta 2, Ağrı'da 3 derece olması bekleniyor.

Bölge'de kar kalınlıkları Kars'ta 6, Erzurum'da 10, Ağrı'da 14, Ergan Kayak Merkezi'nde 31, Palandöken Kayak Merkezi'nde 32, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 48 santimetre ölçüldü.

Bölgede buzlanma ve don hadiselerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ETİKETLER: 4 il doğu don kar yağışı
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