Metalürji ve Malzeme Mühendisi Metalürji ve Malzeme Mühendisi MİMAR & MÜHENDİS Giriş Tarihi : 07-06-2023 16:46 Güncelleme : 07-06-2023 16:49 9 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Mimar (Denetçi ) YAPI denetim firmamızda çalışacak SARIOĞLU Alüminyuma Bay- Bayan Metalürji ve Malzeme Mühendisi aranmaktadır. İvedik OSB Mahallesi 1536.Sokak No:14 0312.394 22 37 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Metalürji ve Malzeme Mühendisi Vasıflı vasıfsız Elemanlar SARIOĞLU Metale Torna- Freze elemanı E-ehliyetli, C plaka Keçiören ve Sincan bölgesinden TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay iş makinası tamir ustası Pidecimize Garson, Pide ve Kebap Ustası Tır- Kamyon şoförü Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli