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Metalürji ve Malzeme Mühendisi

Metalürji ve Malzeme Mühendisi

MİMAR & MÜHENDİS
Giriş Tarihi : 07-06-2023 16:46   Güncelleme : 07-06-2023 16:49
Metalürji ve Malzeme Mühendisi

SARIOĞLU Alüminyuma Bay- Bayan Metalürji ve Malzeme Mühendisi aranmaktadır.

İvedik OSB Mahallesi 1536.Sokak No:14

0312.394 22 37

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