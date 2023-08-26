METAL KAPLAMA ve YAŞ BOYA ATÖLYESİNE VASIFLI ve VASIFSIZ ELEMAN

METAL Kaplama ve Yaş Boya atölyemize 20- 35 yaşlarında Vasıflı- Vasıfsız personeller alınacaktır. 1235.Cadde No:97 Ostim- 0312.385 79 00
İLAN SORUMLUSU
EVRAKLARI TAM, E EHLİYETLİ C PLAKA PURSAKLAR BÖLGESİNDEN ŞOFÖR
ARGON VE GAZALTI KAYNAKÇISI, PASLANMAZ VE SİYAH İMALAT USTASI, UNİVERSAL TORNACI, VASIFSIZ ELEMANLAR, SARAY KERESTECİLER'E
BİYET DÖKÜM USTASI- ANKARA
KAZAN KERESTECİLER SİTESİNE VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR
İLANLARINIZ Gazete+ İnternet+ Gazete Tunçbilek farkı ile daha fazla iş arayan ve iş verene ulaşmaktadır.