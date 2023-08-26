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METAL KAPLAMA ve YAŞ BOYA ATÖLYESİNE VASIFLI VE VASIFSIZ ELEMAN

METAL KAPLAMA ve YAŞ BOYA ATÖLYESİNE VASIFLI ve VASIFSIZ ELEMAN

ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 26-08-2023 18:47   Güncelleme : 27-08-2023 21:24
METAL KAPLAMA ve YAŞ BOYA ATÖLYESİNE VASIFLI VE VASIFSIZ ELEMAN

METAL Kaplama ve Yaş Boya atölyemize 20- 35 yaşlarında Vasıflı- Vasıfsız personeller alınacaktır. 1235.Cadde No:97 Ostim- 0312.385 79 00
 

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ETİKETLER: METAL KAPLAMA YAŞ BOYA VASIFLI ELEMAN VASIFSIZ ELEMAN FABRİKA ATÖLYE
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