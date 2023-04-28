Metal işlerinden anlayan elemanlar ve Kepçe Operatörleri Metal işlerinden anlayan elemanlar ve Kepçe Operatörleri DİĞER İLANLAR Giriş Tarihi : 28-04-2023 09:22 Güncelleme : 27-04-2023 09:22 53 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize ERTÜRK Çikolata depo bölümüne SİNCAN'daki firmamıza geri dönüşüm, metal işlerinden anlayan elemanlar ve Kepçe Operatörleri alınacaktır. 0537.773 93 69 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize MUHASEBE bürosuna Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize AKINCIOĞLU HURDACILIĞA CEMSAN MEZBAHANE SİSTEMLERİ SEVKİYAT ELEMANI Mobil dorse elektrik döşeyebilecek mekanik bakımcı ÇAYYOLU'nda hırdavat, ardiye