Tunçbilek Medya | Gazete Tunçbilek
HV
10 MAYIS Çarşamba 08:32
Mobil Arama Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

Metal işlerinden anlayan elemanlar ve Kepçe Operatörleri

Metal işlerinden anlayan elemanlar ve Kepçe Operatörleri

DİĞER İLANLAR
Giriş Tarihi : 28-04-2023 09:22   Güncelleme : 27-04-2023 09:22
Metal işlerinden anlayan elemanlar ve Kepçe Operatörleri

SİNCAN'daki firmamıza geri dönüşüm, metal işlerinden anlayan elemanlar ve Kepçe Operatörleri alınacaktır.

 0537.773 93 69
 

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER:
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter