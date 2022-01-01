EKONOMİ
Giriş Tarihi : 01-01-2022 15:15

Mesleki Yeterlilik Şartı getirilen Yeni İş Alanları

Mesleki yetelilik

Mesleki Yeterlilik Şartı getirilen Yeni İş Alanları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aralarında ahşap mobilya imalatçısı, ayakkabı imalatçısı, boyama operatörü, baca yağlı kanal temizleme personeli, güzellik uzmanı ve kuaförün de bulunduğu 16 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirdi.

'Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, iş kazaları açısından 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıftaki ahşap mobilya ile ayakkabı imalatçıları, baca yağlı kanal temizleme personeli, boyama operatörü, elektrik dağıtım şebekesi test görevlisi, güzellik uzmanı, kesimci (ayakkabı), kuaför, mobilya döşemecisi, raylı sistem araçları elektrik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları elektronik bakım ve onarımcısı, raylı sistem araçları mekanik bakım ve onarımcısı, raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı, saraciye imalatçısı, sayacı, zeytinyağı üretim operatörü meslekleri için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirildi.

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