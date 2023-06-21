Tunçbilek Medya | Gazete Tunçbilek
HV
21 HAZİRAN Çarşamba 14:36
Mobil Arama Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

MERSİN Kızkalesi'ndeki otelimize-Kat Görevlisi

MERSİN Kızkalesi'ndeki otelimize-Kat Görevlisi

TURİZM/ OTEL
Giriş Tarihi : 21-06-2023 12:50   Güncelleme : 21-06-2023 12:50
MERSİN Kızkalesi'ndeki otelimize-Kat Görevlisi

MERSİN Kızkalesi'ndeki otelimize Bay- Bayan Kat Görevlisi alınacaktır.

0552.821 97 21- 0532.388 25 47
 

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER:
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter