EKONOMİ
Giriş Tarihi : 26-11-2019 11:05

Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarı yükseltildi

Yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı amaçlayan swap anlaşması 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi

Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarı yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Katar Merkez Bankası ile 17 Ağustos 2018'de imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması, 25 Kasım 2019'da Doha'da düzenlenen bir törenle tadil edildi.

TCMB'den Banka ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap tadil anlaşmasına ilişkin bir duyuru yayımladı.

Yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmayı ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamayı amaçlayan swap anlaşması ile anlaşma tutarı 3 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

ETİKETLER: tcmb katar swap
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