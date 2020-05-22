EKONOMİ
Giriş Tarihi : 22-05-2020 20:31
Merkez Bankası haftalık Para ve Banka istatistiklerini yayınladı
Merkez Bankası haftalık Para ve Banka istatistiklerini yayınladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yayınladığı Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre :
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 21,8 milyar lira azalarak 3 trilyon 99,3 milyar liraya geriledi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 15 Mayıs ile biten haftada 21 milyar 753 milyon 588 bin lira azalarak 3 trilyon 121 milyar 24 milyon 5 bin liradan 3 trilyon 99 milyar 270 milyon 417 bin liraya indi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,72 artışla 1 trilyon 476 milyar 345 milyon 555 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 3,03 azalışla 1 trilyon 503 milyar 661 milyon 685 bin lira oldu.
Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı ise geçen hafta 1 milyar 596 milyon dolar artarak 224 milyar 990 milyon dolara yükseldi. Yurt içinde yerleşik kişilerin, YP mevduat tutarı 195 milyar 727 milyon dolar olurken, bunun 118 milyar 305 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 77 milyar 422 milyon dolarını ise yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.