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Merkez Bankası faizi 150 Baz Düşürdü

Merkez Bankası, Faiz, döviz

GÜNCEL
Giriş Tarihi : 20-10-2022 19:43   Güncelleme : 20-10-2022 20:12
Merkez Bankası faizi 150 Baz Düşürdü

           Enflasyon ve döviz kurlarındaki yükseliş devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bir kez daha faiz indirimine gitti. Para Politikaları Kurulu toplantısınının ardından Merkez Bankası faizi 150 baz puan düşürerek yüzde 10,50'ye çekti. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz indirimde ısrarcı olduklarını ve yıl sonuna kadar faizin tek hanelere düşürüleceğini ısrarla belirtmişti. Merkez ağustos ve eylül aylarında da faizi 100 baz puan düşürmüştü.

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ETİKETLER: Merkez Bankası Faiz Bankalar Döviz
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