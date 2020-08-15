EKONOMİ
Giriş Tarihi : 15-08-2020 11:44   Güncelleme : 15-08-2020 12:18

MERKEZ BANKASI DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNLERİ ARTI

MERKEZ BANKASI TAHMİNLER

MERKEZ BANKASI DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNLERİ ARTI

        Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 7,02 iken, bu anket döneminde 7,34'e yükseldi. Temmuz anketinde 7,26 TL olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi Mayıs anketinde 7,68 TL oldu.

GSYH 2020 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde -1,3 iken, bu anket döneminde yüzde -1,6'ya geriledi.

ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNLERİ DE  ARTTI

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,22 iken, bu anket döneminde yüzde 10,82'ye yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,33 iken, bu anket döneminde yüzde 9,70 oldu.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,98 iken, bu anket döneminde yüzde 9,79 olarak gerçekleşti.

TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 7,74 iken bu anket döneminde yüzde 9,43 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,25 ve yüzde 8,43 olarak gerçekleşti.

 

 

ETİKETLER: merkez bankası dolar enflasyon
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