DÜNYA
Giriş Tarihi : 14-01-2020 17:31

Merkel'den Libya Konferansı için davet

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak'ta Libya Konferansı için davette bulundu.

Merkel'den Libya Konferansı için davet

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak'ta Libya Konferansı için davette bulundu.

Alman hükümetinin Basın ve Enformasyon Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Almanya’nın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin çalışmalarına eşlik etmek amacıyla Libya'ya ilişkin istişare sürecine eylül ayından beri zaman zaman ev sahipliği yaptığı anımsatıldı.

Buradaki hedefin bir grup ülke ve uluslararası örgütlerle Libya'daki uzlaşma süreci için BM'yi desteklemek olduğuna dikkat çekilen açıklamada, son aylarda Libya konusunda Berlin'de çalışma düzeyinde çok sayıda toplantı yapıldığı ifade edildi. 

Açıklamada, bu bağlamda Şansölye Merkel’in, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşerek 19 Ocak'ta devlet ve hükümet başkaları seviyesinde Libya Konferansı için Berlin'e davette bulunmaya karar verdiği aktarıldı.

Konferansa, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir’in yanı sıra BM, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderli Halife Hafter’in de konferansa davet edildiği belirtildi. 

ETİKETLER: angela merkel libya konferansı
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