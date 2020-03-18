Merdiven altı dezenfektan operasyonu

İstanbul'da, corona virüsü salgını nedeniyle piyasada bulunması zorlaşan dezenfektanı, merdiven altı üreterek piyasaya süren şüphelilere operasyon düzenlendi. Akılalmaz görüntülerin ortaya çıktığı baskında tonlarca ham madde ele geçirildi.
Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, merdiven altı imalathanede dezenfektan üreterek piyasaya süren bir grubu belirledi.
Corona virüsü salgını sebebiyle piyasada bulunması zorlaşan dezenfektanı yasa dışı olarak üreten şüphelilere baskın düzenlendi.
Gaziosmanpaşa’daki imalathaneye gerçekleştirilen baskında tonlarca hammadde ele geçirildi. Halk sağlığı ile oynayan sahtekarlara karşı çalışmaların sürdüğü öğrenildi.