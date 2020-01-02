Memur ve Emekli enflasyon rakamlarını bekliyor

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alabilecek.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam da verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alabilecek.Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2019’nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,01 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,01 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.