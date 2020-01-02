EKONOMİ
Giriş Tarihi : 02-01-2020 13:28

Memur ve Emekli enflasyon rakamlarını bekliyor

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alabilecek.

Memur ve Emekli enflasyon rakamlarını bekliyor

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam da verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alabilecek.Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. 2019’nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,01 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 1,01 enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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