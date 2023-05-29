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Mekanik Tesisatçı- Kaynakçı

Mekanik Tesisatçı- Kaynakçı

TORNACI & KAYNAKÇI
Giriş Tarihi : 29-05-2023 11:10   Güncelleme : 29-05-2023 11:10
Mekanik Tesisatçı- Kaynakçı

YANGIN firmamız bünyesinde çalışacak Mekanik Tesisatçı- Kaynakçı alınacaktır. Konaklama+ SGK+ Yemek imkanı mevcuttur.

0553.143 59 13
 

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