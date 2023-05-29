Mekanik Tesisatçı- Kaynakçı Mekanik Tesisatçı- Kaynakçı TORNACI & KAYNAKÇI Giriş Tarihi : 29-05-2023 11:10 Güncelleme : 29-05-2023 11:10 22 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Kaynakçılar ve Vasıfsızlar. Kaynakçı ve Tabela Ustası YANGIN firmamız bünyesinde çalışacak Mekanik Tesisatçı- Kaynakçı alınacaktır. Konaklama+ SGK+ Yemek imkanı mevcuttur. 0553.143 59 13 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay ERKEK Giyim Mağazasına DENİZLİ Şantiyemize İVEDİK'te Tabela Atölyesine ASİSTAN İSTANBUL Maltepe'deki Projemize Kasap ve Yemek dağıtım elemanı Kasiyer, Manav Vasıfsız Eleman. Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı Savunma Sanayi Ahşap ve Konstrüksiyon işlerimize TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli