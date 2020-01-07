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Giriş Tarihi : 07-01-2020 14:20

Medipol Başakşehir'de Arda Turan ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Medipol Başakşehir'de Arda Turan ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de deneyimli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşen Arda Turan'ın kariyerinde yeni bir sayfa açmak için izin istediği belirtilerek, şöyle denildi:

"Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken, tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımı'mızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ı 2017-2018 sezonunun devre arasında Barcelona'dan 2,5 yıllığına kiralamıştı.

ETİKETLER: süper lig medipol başakşehir arda turan
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