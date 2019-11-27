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Giriş Tarihi : 27-11-2019 10:30

Medipol Başakşehir tur için sahaya çıkacak

UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında Roma'yı konuk edecek olan Medipol Başakşehir, rakibini yenmesi halinde son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

Medipol Başakşehir tur için sahaya çıkacak

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu beşinci hafta maçında yarın İtalya temsilcisi Roma'yı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan düdük çalacak. Karşılaşma beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Grupta ilk 4 maçında 7 puan alan turuncu-lacivertliler, lider durumda bulunuyor. Roma ise aynı puana sahip Borussia Mönchengladbach'ın ardından 5 puan ve ikili averajla üçüncü sırada yer alıyor.

İtalya'da oynanan maçta Roma 4-0 kazanmıştı. 

Galibiyet turu getirecek

Süper Lig'de 10, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 3 maçını kaybetmeyen Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için Roma'yla çok önemli bir maç yapacak.

Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantileyecek.

ETİKETLER: futbol medipol başakşehir roma uefa avrupa ligi
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