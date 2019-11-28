EĞİTİM
Giriş Tarihi : 28-11-2019 10:56

MEB Kırıkkale'de savunma sanayisi alanında lise kuruyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, Kırıkkale'de valiliğin ve MKEK'in katkılarıyla "MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" kurulması için çalışma başlatıldı.

MEB Kırıkkale'de savunma sanayisi alanında lise kuruyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Kırıkkale'de, Valiliğin ve Makine ve Kimya Endüstri Kurumu'nun (MKEK) katkılarıyla "MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi" kurulması için çalışma başlatıldı.

Üç ayrı organize sanayi bölgesi (OSB) bulunan Kırıkkale'de MKEK, uzun yıllardır yerli ve milli savunma sanayisi alanında önemli çalışmalara imza atıyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve mesleki eğitim merkezine ilişkin proje için Kırıkkale'de incelemelerde bulundu. MKEK tesisleri ve silah fabrikasını ziyaret eden Özer'e, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı eşlik etti. 

MKEK ile Ortak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuruluyor

Mili Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkkale'nin savunma sanayisinde makine ve patlayıcı kimyası teknolojileri alanlarında çok büyük deneyiminin bulunduğunu ifade etti. 

MKEK'nin yıllardan beri Kırıkkale'de bu alanda üretimini devam ettirdiğini ve meslek lisesi öğrencilerinin eğitimlerine destekte bulunarak aynı zamanda bir okul gibi hizmet verdiğini aktaran Özer, şu bilgileri verdi:

"Artık çıtayı yükselterek Valiliğimiz ve MKEK'in katkılarıyla MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurmak için çalışmalarımızı bugün itibarıyla başlatıyoruz. Bu lisemizi, ASELSAN ile birlikte savunma sanayisi alanında nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurduğumuz ve öğrencilerimiz tarafından büyük teveccühle karşılanan ve yüzde 1'lik dilimden öğrenci alan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi gibi kurgulayacağız. Dolayısıyla savunma sanayisi alanında ikinci lisemizi Kırıkkale'de, üretimin yapıldığı yerde açmış olacağız." 

Savunma sanayisi alanında ilk mesleki eğitim merkezi Kırıkkale'de olacak

MKEK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne ilave olarak savunma sanayisi alanında ilk "mesleki eğitim merkezi"ni de Kırıkkale'de açacaklarını bildiren Özer, "Şu anda Kırıkkale'de 3 OSB bulunuyor ve her geçen gün güçleniyor. Savunma sanayisi alanında 'usta' ihtiyacı giderek artıyor. Bu nedenle savunma sanayisi alanında kalfa ve usta ihtiyacını gidermek için OSB'lerdeki işletmelerin iş yeri eğitimine destekleriyle ilk mesleki eğitim merkezimizi de Kırıkkale'de açacağız. Hem lise hem de mesleki eğitim merkezi ile bu alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi için her türlü desteği sağlayacağız. Bu süreçte Kırıkkale üniversitemizin de desteğini alacağız. Çok kısa sürede çalışmaları tamamlayıp kamuoyu ile paylaşacağız." diye konuştu. 

Mahmut Özer, sürece desteklerinden dolayı Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere'ye teşekkür etti.

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