EKONOMİ
Giriş Tarihi : 03-06-2020 11:22

MAYIS'ta ENFLASYON ARTTI

ENFLASYON ARTTI

MAYIS'ta ENFLASYON ARTTI

         Mayıs ayında enflasyon geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,39 arttı.

         Enflasyon bir önceki aya göre yüzde 1,36 artarken Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,10 yükseldi.

         Fiyatı en çok artan gıda ürünü yüzde 40,87 ile çilek oldu.

ETİKETLER: enflasyon çilek sivri biber
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