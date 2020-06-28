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Giriş Tarihi : 28-06-2020 20:55   Güncelleme : 28-06-2020 21:07

MARMARİS'TE DEPREM

MARMARİSTE DEĞREM

MARMARİS'TE DEPREM

        Afad Açıkladı : Marmaris'te saat 20.43.te 61 km derinlikte 5.2 büyüklükte  bir deprem meydana geldi

ETİKETLER: deprem Marmaris
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