GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-12-2019 08:56

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak beklenen bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ETİKETLER: marmara sıcaklık
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA