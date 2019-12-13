Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak beklenen bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.