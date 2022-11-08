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Mantardan zehirlenin 1 kişi öldü, 2 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor

Düzce'de topladıkları mantardan zehirlenen 3 kişi hastanelik oldu. Bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 kişinin ise tedavileri yoğun bakımda devam ediyor.

SAĞLIK
Giriş Tarihi : 08-11-2022 13:22   Güncelleme : 08-11-2022 13:22
Mantardan zehirlenin 1 kişi öldü, 2 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor

Düzce'de ormandan topladıkları mantarları yiyen 3 kişi zehirlendi. Bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişinin ise yoğun balkımda tedavileri devam ediyor.

 

 

Olay, gece Gümüşova ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz ile hafta sonu ormandan topladıkları mantarlardan yemek yaparak yedi. Aileden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde 3 kişiyi baygın halde buldu. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi, buradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yusuf Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz’un ise yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

ADMİN KULLANICIADMİN KULLANICI

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