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Giriş Tarihi : 16-05-2020 20:29

MANSUR YAVAŞ İLGİNÇ YARDIMLARI SÜRDÜRÜYOR

MANSUR YAVAŞ

MANSUR YAVAŞ İLGİNÇ YARDIMLARI SÜRDÜRÜYOR

      Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla, İŞKUR önünde iş aramaya gelen vatandaşlara nakit ve gıda yardımı yapılmaya başlandı.

      İŞKUR önüne çadır kuran Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri vatandaşlardan kişisel bilgilerini alarak yardımda bulunuyor

ETİKETLER: Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi İŞ-KUR
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