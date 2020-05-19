Mansur Yavaş Hayat Normale Dönünceye Kadar BAZI İHALELERİ ERTELEDİ
Ankara Belediyesi
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelenin başladığı günden itibaren uygulamaya geçirdiği kararlar doğrultusunda, mart ayından bugüne kadar toplam 1 milyar 702 milyon 869 bin 331 lira tutarındaki 338 ihale ertelendi.
Yavaş, ihaleleri erteleme gerekçeleri olarak, “Koronavirüse karşı başlatılan ekonomik mücadele kapsamında projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta park bahçe ve fen işleri olmak üzere salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz” dedi.