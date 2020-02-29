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Giriş Tarihi : 29-02-2020 14:03

Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın paniği

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında, fabrikada zarar meydana geldi.

Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın paniği

Menemen yolu üzerindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayii Bölgesi'nde bulunan, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada, bakırların ayrıştırıldığı bölümde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın, söndürüldü. 

Fabrikada zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

ETİKETLER: manisa yangın geri dönüşüm fabrikası
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