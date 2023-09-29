MALIKÖY ASO2'DE ÇAY YEMEK İŞLERİNE BAYAN.. TORUNOĞLU
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ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 29-09-2023 15:18 Güncelleme : 29-09-2023 15:18
MALIKÖY ASO2'ye çay- yemek ve temizlik işlerine bayan eleman aranıyor. 0532.472 84 39
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