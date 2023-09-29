Tunçbilek Reklam | Gazete Tunçbilek
HV
29 EYLÜL Cuma 18:15
Mobil Arama Galeriler Videolar Yazarlar Rehber İlan İletişim Künye RSS

MALIKÖY ASO2'DE ÇAY YEMEK İŞLERİNE BAYAN.. TORUNOĞLU

MALIKÖY ASO2'DE ÇAY YEMEK İŞLERİNE BAYAN.. TORUNOĞLU

ÇEŞİTLİ
Giriş Tarihi : 29-09-2023 15:18   Güncelleme : 29-09-2023 15:18
MALIKÖY ASO2'DE ÇAY YEMEK İŞLERİNE BAYAN.. TORUNOĞLU

MALIKÖY ASO2'ye çay- yemek ve temizlik işlerine bayan eleman aranıyor. 0532.472 84 39
 

İLAN SORUMLUSU İLAN SORUMLUSU

ETİKETLER: MALIKÖY ASO2'DE ÇAY YEMEK İŞLERİNE BAYAN.. TORUNOĞLU
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
web counter