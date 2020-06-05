GÜNCEL
Giriş Tarihi : 05-06-2020 22:01   Güncelleme : 05-06-2020 22:05

MALATYA PÜTÜRGE'de DEPREM

pÜTÜRGE'DE DEPREM

MALATYA PÜTÜRGE'de DEPREM

AFAD'ın verilerine göre, saat 21.06'da Malatya Pütürge merkezli 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21:06'da yerin 7 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.3 büyüklüğünde ve yerin 4.6 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

MALATYA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi. Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti.Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, ''Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor.'' dedi.

BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ
Yaşanan sarsıntı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi. 

 KAYNAK: YENİÇAĞ

ETİKETLER: deprem
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Trabzonspor2653
  • 2Başakşehir FK2653
  • 3Galatasaray2650
  • 4Sivasspor2649
  • 5Beşiktaş2644
  • 6Alanyaspor2643
  • 7Fenerbahçe2640
  • 8Göztepe2637
  • 9Gaziantep FK2632
  • 10Denizlispor2631
  • 11Antalyaspor2630
  • 12Gençlerbirliği2628
  • 13Kasımpaşa2626
  • 14Konyaspor2626
  • 15Yeni Malatyaspor2625
  • 16Çaykur Rizespor2625
  • 17MKE Ankaragücü2623
  • 18Kayserispor2622
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
Süper Lig Karşılaşmalarının 12 Haziran'da başlamasını nasıl bıluyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
ÇOCUĞA, BOŞANAN ANNESİNİN SOYADI VERİLEBİLİR
ÇOCUĞA, BOŞANAN ANNESİNİN SOYADI VERİLEBİLİR
RÖPORTAJLAR
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 506'ya yükseldi
ARŞİV ARAMA