MALATYA PÜTÜRGE'de DEPREM

pÜTÜRGE'DE DEPREM

AFAD'ın verilerine göre, saat 21.06'da Malatya Pütürge merkezli 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21:06'da yerin 7 kilometre derinliğinde 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.3 büyüklüğünde ve yerin 4.6 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.



MALATYA VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge ilçesindeki depreme ilişkin şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını, araştırmaların sürdüğünü bildirdi. Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pütürge ilçesindeki deprem haberinin ardından bölgeye ekiplerin yönlendirildiğini ifade etti.Ekiplerin sahada aktif olarak çalışmalarına devam ettiğini anlatan Baruş, ''Depreme ilişkin bölgeden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadık. Ekipler araştırmalarını sürdürüyor.'' dedi.



BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Yaşanan sarsıntı, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

KAYNAK: YENİÇAĞ