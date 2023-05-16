Makam Şoförü Makam Şoförü ŞOFÖR & OPERATÖR Giriş Tarihi : 16-05-2023 12:18 Güncelleme : 16-05-2023 12:18 26 OKUNMA Abone Ol İLGİLİ HABERLER Emekli Şoför Kamyon Şoförü. ŞİRKETİMİZ bünyesinde görevlendirilecek, tecrübeli 40 yaşını aşmamış, makam şoförü alınacaktır. Kendi aracıyla işe gelecek, mesai saatleri içerisinde A-Plas araç kulanacaktır. 0541.400 44 44 İLAN SORUMLUSU ETİKETLER: YORUMLAR Website Yorumları Name Email Comment ÇOK OKUNANLAR Bugün Bu Hafta Bu Ay SARAY Keresteciler'deki Fabrikamıza E-sınfı ehliyetli Bay Garson ve Belboylar BİLKENT'teki kuaförümüze VASIFLI- Vasıfsız gençler. Çay, temizlik, müşteri karşılamada çalışacak, bilgisayar kullanabilenler Taşlamacı, Kaynakçı, Vasıfsız, Montajcı, Ahşapçı Aşçı, Komi, Bulaşıkçı TEMİZLİKTE Tecrübeli şoförlüğü olan Bay. satış personeli Terzi Kalfası aranıyor. Vasıflı- Vasıfsız 18- 45 yaş arası ALARKO Servisimize VRF Ustası ve yardımcı Bay Pompacı ve Marketçi. Mobil dorse elektrik döşeyecek mekanik bakımcı çelik konstrüksiyon boyacısı