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Makam Şoförü

Makam Şoförü

ŞOFÖR & OPERATÖR
Giriş Tarihi : 16-05-2023 12:18   Güncelleme : 16-05-2023 12:18
Makam Şoförü

ŞİRKETİMİZ bünyesinde görevlendirilecek, tecrübeli 40 yaşını aşmamış, makam şoförü alınacaktır. Kendi aracıyla işe gelecek, mesai saatleri içerisinde A-Plas araç kulanacaktır.

0541.400 44 44
 

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