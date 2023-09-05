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MACUNKÖY İSTASYONUMUZA DENEYİMLİ BAY BAYAN POMPACI 13.000 , MARKETÇİ 14.000

MACUNKÖY İSTASYONUMUZA DENEYİMLİ BAY BAYAN POMPACI 13.000 , MARKETÇİ 14.000

AKARYAKIT
Giriş Tarihi : 05-09-2023 13:02   Güncelleme : 05-09-2023 13:02
MACUNKÖY İSTASYONUMUZA DENEYİMLİ BAY BAYAN POMPACI 13.000 , MARKETÇİ 14.000

MACUNKÖY'deki istasyonumuza, deneyimli Bay- Bayan, 13.000 Maaşla Pompacı ve 14.000 Maaşla Marketçi alınacaktır. (480 TL Haftalık Yemek Ücreti)  0536.831 74 77
 

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