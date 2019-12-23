DÜNYA
Giriş Tarihi : 23-12-2019 08:55   Güncelleme : 23-12-2019 09:46

Lübnan'da yönetim karşıtı gösteriler sürüyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan göstericiler, ekonomik krizden sorumlu tuttukları siyasi partileri protesto etti.

Lübnan'da yönetim karşıtı gösteriler sürüyor

Beyrut Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Şehitler Meydanı ve Riyad Sulh Meydanı'nda toplanan yüzlerce Lübnanlı, 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaştan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partiler ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Hassan Diyab'a karşı gösteri düzenledi. Ellerinde Lübnan bayrakları taşıyan ve ülkedeki mevcut siyasi partilerin liderleri ile Diyab aleyhinde slogan atan gruptakiler, Meclis binasının önüne kadar yürüdü. Bu arada ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam ve Akkar kentlerinde de göstericiler, Diyab'ın başbakanlığa getirilmesine karşı yolları kapatarak olayı protesto etti. Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis'teki siyasi gruplarla gerçekleştirdiği istişare görüşmelerinin ardından yeni kabineyi oluşturma görevini 19 Aralık'ta Hassan Diyab'a vermişti.   Akademisyen Hassan Diyab, Şii Hizbullah, Emel Hareketi ve Cumhurbaşkanı Avn'ın kurucusu olduğu Özgür Yurtseverler Hareketi'nin desteğiyle Meclisteki 128 vekilden 69'unun oyunu alarak yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Lübnanlı protestocular, bağımsız bir akademisyen olmasına rağmen Hizbullah ve siyasi müttefiklerinin desteğini alması nedeniyle birkaç günden beri Diyab'ın başbakanlığına karşı gösteriler düzenliyor. Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.  

ETİKETLER:
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 34 16
  • 2 İstanbul Başakşehir 30 16
  • 3 Trabzonspor 29 16
  • 4 Fenerbahçe 28 16
  • 5 Beşiktaş 27 16
  • 6 Alanyaspor 26 16
  • 7 Galatasaray 24 16
  • 8 Yeni Malatyaspor 23 16
  • 9 Göztepe 23 16
  • 10 Gaziantep FK 23 16
  • 11 Denizlispor 21 16
  • 12 Çaykur Rizespor 20 16
  • 13 Gençlerbirliği 18 16
  • 14 Kasımpaşa 15 16
  • 15 Konyaspor 15 16
  • 16 Antalyaspor 14 16
  • 17 MKE Ankaragücü 11 16
  • 18 Kayserispor 10 16
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
2020 yılı için nasıl düşünüyorsunuz ?
E-Bülten Kayıt
BİYOGRAFİ
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
Amerikalıların yarısı 10 yıl içinde obez olabilir
RÖPORTAJLAR
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
Asıl hedefimiz olimpiyatlarda madalya almak
ARŞİV ARAMA