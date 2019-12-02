EKONOMİ
Giriş Tarihi : 02-12-2019 12:35

Lübnan'da eylül ayından bu yana bankalardan 4 milyar dolar çekildi

Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Mansur Battiş, eylül ayından bu yana ülkedeki bankalardan yaklaşık 4 milyar dolar çekildiğini söyledi.

Lübnan'da eylül ayından bu yana bankalardan 4 milyar dolar çekildi

Lübnan El-Cedid televizyonuna yaptığı açıklamada Battiş, ekonomideki belirsizlik ve ulusal para biriminin ABD doları karşısında değer kaybetmesi nedeniyle mevduat sahiplerinin endişe yaşadığını belirtti. 

Battiş, Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Salameh'den aldığı bilgiye göre, halkın "eylül ayından bu yana banka hesaplarından yaklaşık 4 milyar dolar çektiğini" aktardı.

Ülkede 1 ABD doları Merkez Bankası'nda 1507 Lübnan lirasıyken, karaborsada ise 2 bin 200 Lübnan lirasına kadar çıkabiliyor.

Lübnan'da hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlayan protestolar, kısa sürede ülke geneline yayılmıştı. Son dönemde büyük ekonomik kriz yaşanan Lübnan'da, Maliye Bakanlığının mayıs ayında yayımlanan raporuna göre, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla kamu borcu 86,2 milyar dolara ulaştı.

ETİKETLER: ekonomi lübnan dolar mansur battiş
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