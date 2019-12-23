Lodos bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor

Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde dün akşam saatlerinde başlayan lodos etkisini göstermeye devam ediyor.

İstanbul Silivri’de dün akşam itibariyle başlayan lodos, etkisini göstermeye devam ediyor.

Lodos nedeniyle sahil şeridinde yürüyüş yollarının taşları sökülürken, bazı vatandaşlar ise hasar gören teknelerini kıyıya çekti.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Çok şükür ufak tefek hasarla atlattık. Şu anda ekiplerimiz sahildeki olumsuzlukları gidermeye çalışıyor. Ekiplerimiz sahada çalışıyor, bizler de sahadayız." diye konuştu.

Caddebostan sahilinin bazı kesimleri yosunla kaplandı

Şiddetli lodos nedeniyle Caddebostan sahil yolunun bazı kesimleri yosunla kaplandı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran lodosla birlikte dalgaların taşıdığı yosun Cemil Topuzlu Caddesi boyunca yürüyüş yollarını kapladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri kıyı temizliği deniz atığı toplama araçlarıyla yolları temizliyor.

Bu arada Caddebostan'daki bir kafeyi su bastığı ihbarını alan itfaiye ekipleri, olay yerine giderek su tahliyesi gerçekleştirdi. İş yerinde hasar meydana geldi.

Ayvalık'ta fırtına nedeniyle balıkçı tekneleri alabora oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hızı saatte 55 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Altınova ve Sahilkent mahalleleri ile Sarımsaklı, Yunus Emre Parkı ve Gönül Yolu Köprüsü mevkilerinde kıyıya bağlı küçük balıkçı tekneleri alabora oldu. Teknelerin bağlı olduğu ahşap iskelelerde ise hasar meydana geldi.

Şiddetli yağışın da etkili olduğu bölgede, bazı otobüs duraklarının yıkıldığı görüldü.

Ayrıca, Sarımsaklı'daki bazı binaların bodrum katlarında su baskını yaşandı. Altınova Mahallesi'nin bir bölümünde tarım arazileri sular altında kaldı.

Karaman'da fırtına nedeniyle uçan apartman çatısı, otomobilin üzerine düştü

Karaman'da fırtına nedeniyle Abbas Mahallesi 407. Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısının bir kısmı uçtu. Çatıdan çıkan parçalar, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı.

Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada ise kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımdaki aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların duyarlı olmaları istendi.

Konya'da kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili oluyor

Konya'da fırtına nedeniyle Yazır Mahallesi Gülvatan Sokak'taki bir düğün salonunun terasındaki tentenin bir kısmı uçtu. Çatıdan çıkan parçalar, otobüs hareket merkezinin binasına çarparak bahçesine düştü.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımdaki aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların duyarlı olmaları istendi.

Denizli'de apartmanın çatısı uçtu

Denizli'de sabaha karşı şiddetli fırtınanın ardından başlayan yağmur, etkisini artırdı. Kentin bazı noktalarında hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde bir binayı çevreleyen duvardaki briketler göçtü, iş yerlerinin tenteleri yıkıldı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Merkezefendi ilçesine bağlı Servergazi mahallesinde bir apartmanın çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu.