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Giriş Tarihi : 20-01-2020 15:30   Güncelleme : 20-01-2020 17:08

Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını artırmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını artırmıştır. Terörle mücadele kisvesi altında ne tür oyunların oynandığını da görüyoruz." dedi.

Libya'da Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını artırmıştır

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'daki programının ardından yurda dönerken uçakta gazetecilerle sohbet etti.

Erdoğan, Berlin'deki Libya Konferansı'na ilişkin, "Biz bir güçlü devletsek, bir güçlü devlet olarak bizden birçok beklentiler var. Türkiye barışın anahtarıdır. Libya konusunda attığımız adımlar sürece bir denge getirdi. Hem sahada hem de masada siyasi sürece destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Libya'da Türkiye'nin mevcudiyetinin barış umutlarını artırdığını belirten Erdoğan, "Terörle mücadele kisvesi altında ne tür oyunların oynandığını da görüyoruz." dedi.

Erdoğan, Libya Konferansı'nda Hafter'in metinlere imza atmaması manidar olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Olay, sözlü olarak katılımcıların şahitliği ile kalmış oldu. İnşallah neticesi hayırlı olur." 

Erdoğan, Libya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte çağrısını yaptıkları ateşkese uyulması halinde siyasi sürecin de önü açılacağını belirtti.

"Miçotakis Hafter'i bizi tahrik etmek için çağırdı"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Hafteri Yunanistan'a davet etmesiyle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Niye Miçotakis Hafter'i Yunanistan'a çağırdı? Sadece bizi tahrik etmek için çağırdı. Bir lider 'Miçotakis sizinle tekrar arayı düzeltmek istiyor' dedi. 'Bir defa bu yanlışı düzeltsin, sonra bizim görüşmemiz kolaydır' dedim."  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Libya sürecinde koordinatör sıfatı ile yer alması teklifine "BM varken doğru olmaz" diyerek karşı durduklarını söyledi. 

Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın, istihbarat noktasında Rusya, Suriye ve İran tarafıyla, muhataplarıyla ilişkileri başarılı bir şekilde devam ettiğini bildirdi.

"O yavrulara nasıl terörist deriz"

Son dönemde İdlib'den olan göçlere ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, "Bu insanlar ölümden kaçıyor. O anne ile 6 çocuğunu ekranda görünce hanımla kanımız dondu. O yavrulara nasıl terörist deriz. Onlara terörist demek akıl tutulmasıdır. Bu, Bay Kemal'in ilk yanlışı değil." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasulayn ile Tel Abyad arasındaki bölgede Türkiye'nin kendi plan ve projesinin hayata geçirildiği takdirde bu bölgelerin 'barış şehirleri' halini alacağının altını çizdi.

CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağı önergesi

CHP'nin FETÖ'nün siyasi ayağı önergesine ilişkin Erdoğan, şunları söyledi:

"AK Parti'de, MHP'de bu tür adamlar mı var, haydi ispatla. İspatlayamıyorsan demek ki bunlar sende. Daha bunların neleri çıkacak. Şimdi bu pisliklerden kurtulmak için parlamentonun üzerine bunu yıkmak istiyorlar."

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ETİKETLER: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN LİBYA TERÖRLE MÜCADELE
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