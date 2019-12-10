DÜNYA
Giriş Tarihi : 10-12-2019 09:05

Kuveyt'ten 'Körfez krizi mazide kalacak' açıklaması

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, yakında Körfez krizinin geride bırakılacağını söyledi.

Kuveyt'ten 'Körfez krizi mazide kalacak' açıklaması

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carallah, Kuveyt'teki Katar Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinlikle basın mensuplarına, anlaşmazlığı sona erdirme yönündeki çabaların olumlu yönde ve sabit adımlarla ilerlediğini ifade etti.

Anlaşmazlığın çözüme kavuşturulması konusunda sarf edilen çabaların iyimser bir atmosfer oluşturduğunu belirten Carallah, "Bu anlaşmazlığın yakında mazide kalacağından ümitliyiz." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bugün başlayacak Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) liderler zirvesinde krizin bitebileceği yönünde yorumlar yapılıyor.

Krizde çözüm sinyalleri

Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krizde son dönemde çözüm sinyalleri dikkati çekiyor.

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır es-Sabah, 5 Kasım'da yaptığı açıklamada, yakın dönemde Körfez krizine ilişkin istenen çözüme ulaşılacağından ümitli olduklarını, ülkesinin de arabuluculuk çabalarını sürdüreceğini belirtmişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise 5 Kasım'da, Körfez krizinin çözülmesi için ülkesinin diyaloğa hazır olduğunu duyurmuştu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz de 3 Aralık'ta, Katar Emiri Şeyh Temim'i Riyad'da düzenlenecek KİK liderler zirvesine davet etmişti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

 

ETİKETLER: körfez krizi kuveyt
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