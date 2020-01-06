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Giriş Tarihi : 06-01-2020 16:21

Kütahya'da dehşet!

Kütahya'da yakınlarının haber alamaması üzerine polisin kapıyı çilingire açtırarak girdiği Süleyman Özdemir'in evinde Emine Arslan'ın (50) göğsü ile boğazından bıçaklanmış cansız bedeni bulundu. Özdemir'e ait olduğu sanılan erkek cesedinin ise belden yukarısının yandığı belirlendi.

Kütahya'da dehşet!

Kütahya'daki evinde tek başına yaşayan Süleyman Özdemir'e ulaşamayan yakınları polise ihbarda bulundu. Çilingirle birlikte Özdemir'in oturduğu eve giren polis ekipleri, Emine Aslan'ın göğsünden ve boğazından bıçaklanmış cansız bedeniyle karşılaştı. Evde ayrıca Süleyman Özdemir'e ait olduğu sanılan, belden yukarısı yanmış erkek cesedi bulundu.

Savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından cansız bedenler, otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI TEŞHİS EDEMEDİ

Kadın cesedinin Emine Aslan'a ait olduğu kesinleşirken, Süleyman Özdemir'e ait olduğu sanılan yanmış erkek cesedini yakınları teşhis edemedi. Yapılacak otopsinin ardından erkek cesedinin Özdemir'e ait olup olmadığının belirleneceği öğrenildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 'cinayet' soruşturması başlattı.

ETİKETLER: KÜTAHYA CİNAYET EMNİYET
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